Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Um 15:59 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,12 Prozent auf 19 755,00 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 2,35 Prozent höher bei 19 798,71 Punkten, nach 19 344,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 19 723,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 820,65 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 1,76 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.08.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19 766,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19 908,86 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15 191,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 19,41 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit JDcom (+ 6,13 Prozent auf 28,57 USD), ASML (+ 5,19 Prozent auf 828,71 USD), Airbnb (+ 5,01 Prozent auf 128,56 USD), Cadence Design Systems (+ 4,93 Prozent auf 282,98 USD) und NVIDIA (+ 4,45 Prozent auf 118,42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen American Electric Power (-1,15 Prozent auf 102,03 USD), Exelon (-0,75 Prozent auf 39,21 USD), Xcel Energy (-0,68 Prozent auf 63,92 USD), Mondelez (-0,37 Prozent auf 74,77 USD) und The Kraft Heinz Company (-0,33 Prozent auf 35,03 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 9 605 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,959 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at