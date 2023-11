Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels fester

Der NASDAQ 100 gewann am Dienstag an Wert.

Zum Handelsende verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 16 010,43 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,136 Prozent tiefer bei 15 940,29 Punkten in den Handel, nach 15 961,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 921,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 031,52 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wies der NASDAQ 100 14 180,42 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 052,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.11.2022, stand der NASDAQ 100 noch bei 11 587,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 47,39 Prozent. Bei 16 119,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 18,08 Prozent auf 139,00 USD), Lucid (+ 5,01 Prozent auf 4,40 USD), Tesla (+ 4,51 Prozent auf 246,72 USD), Atlassian A (+ 4,49 Prozent auf 188,41 USD) und PayPal (+ 3,69 Prozent auf 58,47 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Old Dominion Freight Line (-2,83 Prozent auf 387,38 USD), IDEXX Laboratories (-1,84 Prozent auf 470,80 USD), Applied Materials (-1,82 Prozent auf 148,06 USD), Lululemon Athletica (-1,82 Prozent auf 427,73 USD) und ASML (-1,80 Prozent auf 675,99 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 269 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,700 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,28 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at