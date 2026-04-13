Börse New York: NASDAQ Composite mittags stärker

Am Montag erhöht sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,25 Prozent auf 22 960,07 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,234 Prozent auf 22 849,23 Punkte an der Kurstafel, nach 22 902,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22 795,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 009,55 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 22 105,36 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 13.01.2026, den Wert von 23 709,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 724,46 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1,19 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Computer Programs and Systems (+ 20,24 Prozent auf 21,62 USD), Amtech Systems (+ 10,71 Prozent auf 16,33 USD), Oracle (+ 8,83 Prozent auf 150,29 USD), FormFactor (+ 6,96 Prozent auf 132,42 USD) und Synopsys (+ 5,89 Prozent auf 415,33 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen World Acceptance (-11,29 Prozent auf 132,00 USD), Fastenal (-7,59 Prozent auf 45,44 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,25 Prozent auf 3,25 USD), Nortech Systems (-4,06 Prozent auf 13,22 USD) und Werner Enterprises (-3,62 Prozent auf 31,19 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10 218 816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,919 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at