Börse New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Am Montag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,16 Prozent auf 16 884,60 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,868 Prozent höher bei 16 835,67 Punkten in den Handel, nach 16 690,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 923,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 732,83 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 09.08.2024, bei 16 745,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 17 133,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, mit 13 761,53 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 14,35 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 21,72 Prozent auf 0,88 USD), MicroStrategy (+ 9,20 Prozent auf 124,82 USD), 3D Systems (+ 8,51 Prozent auf 2,04 USD), American Superconductor (+ 8,31 Prozent auf 19,95 USD) und Compugen (+ 8,20 Prozent auf 1,98 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Big 5 Sporting Goods (-8,49 Prozent auf 1,94 USD), Methanex (-7,89 Prozent auf 39,10 USD), Sify (-5,44 Prozent auf 0,42 USD), Integra LifeSciences (-5,03 Prozent auf 17,57 USD) und Olympic Steel (-4,25 Prozent auf 35,79 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 53 127 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,034 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Ebix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at