Stellantis Aktie
|9,25EUR
|0,00EUR
|-0,04%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,92%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,52%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: So steht der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.10.25
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Paris: CAC 40 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
22.10.25
|Euronext-Handel CAC 40 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
22.10.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Stellantismehr Analysen
|11:29
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|11:29
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|9,25
|-0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:53
|Eni Neutral
|UBS AG
|12:31
|Sanofi Buy
|UBS AG
|12:27
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:48
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11:34
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|11:33
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:30
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:29
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:17
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|11:16
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|11:16
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11:15
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:13
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:12
|RWE Buy
|UBS AG
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:45
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:05
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:54
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.