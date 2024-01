Börse Wien: ATX beendet die Sitzung im Minus

Der ATX verlor heute an Wert.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,78 Prozent schwächer bei 3 383,83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,910 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,049 Prozent auf 3 408,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 410,35 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 408,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 369,58 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 3 371,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der ATX 3 158,47 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 299,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 0,826 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 448,16 Punkten. Bei 3 368,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 1,95 Prozent auf 24,10 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,95 Prozent auf 21,25 EUR), voestalpine (+ 0,90 Prozent auf 26,76 EUR), OMV (+ 0,36 Prozent auf 38,94 EUR) und Andritz (+ 0,28 Prozent auf 54,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-3,38 Prozent auf 78,70 EUR), Lenzing (-3,23 Prozent auf 31,45 EUR), EVN (-1,81 Prozent auf 27,20 EUR), Österreichische Post (-1,39 Prozent auf 31,90 EUR) und Wienerberger (-1,31 Prozent auf 28,70 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 638 592 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,158 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die BAWAG-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at