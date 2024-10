Börse Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus

Am Dienstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,46 Prozent auf 1 789,15 Punkte nach unten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 1 797,22 Punkte an der Kurstafel, nach 1 797,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 801,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 775,90 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, einen Stand von 1 806,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, notierte der ATX Prime bei 1 846,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 528,17 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,38 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,18 Prozent auf 20,14 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,56 Prozent auf 84,10 EUR), PORR (+ 2,15 Prozent auf 15,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,20 EUR) und Rosenbauer (+ 1,74 Prozent auf 35,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Verbund (-2,13 Prozent auf 75,90 EUR), CA Immobilien (-1,76 Prozent auf 24,62 EUR), voestalpine (-1,62 Prozent auf 19,47 EUR), Polytec (-1,51 Prozent auf 2,61 EUR) und Telekom Austria (-1,35 Prozent auf 8,01 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 345 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,855 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,28 Prozent.

