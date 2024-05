Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,35 Prozent stärker bei 1 844,93 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,009 Prozent auf 1 838,67 Punkte an der Kurstafel, nach 1 838,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 838,37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 850,89 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, stand der ATX Prime bei 1 787,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 694,50 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 10.05.2023, den Wert von 1 616,06 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,64 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 850,89 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 5,65 Prozent auf 6,73 EUR), Rosenbauer (+ 4,33 Prozent auf 31,30 EUR), Polytec (+ 3,43) Prozent auf 3,62 EUR), DO (+ 2,47 Prozent auf 149,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,46 Prozent auf 116,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-10,27 Prozent auf 19,40 EUR), PORR (-2,34 Prozent auf 14,22 EUR), Lenzing (-1,56 Prozent auf 34,75 EUR), Warimpex (-1,18 Prozent auf 0,84 EUR) und Wienerberger (-1,01 Prozent auf 35,32 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 465 669 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 24,059 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at