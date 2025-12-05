BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

BAWAG-Anlage 05.12.2025 10:03:38

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie Anlegern gebracht.

BAWAG-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48,72 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in BAWAG-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,255 BAWAG-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 117,41 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 04.12.2025 auf 117,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 141,17 Prozent vermehrt.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,06 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie ging am 25.10.2017 an die Börse Wien. Der erste festgestellte Kurs des BAWAG-Papiers lag damals bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
23.10.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
09.07.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
10.03.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

BAWAG 119,50 1,70% BAWAG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

