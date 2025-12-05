BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
05.12.2025 10:03:38
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht
BAWAG-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48,72 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in BAWAG-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,255 BAWAG-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 117,41 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 04.12.2025 auf 117,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 141,17 Prozent vermehrt.
Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,06 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie ging am 25.10.2017 an die Börse Wien. Der erste festgestellte Kurs des BAWAG-Papiers lag damals bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu BAWAG
24.11.25
BAWAG overweight
Morgan Stanley
