ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie Anlegern gebracht.

BAWAG-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48,72 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in BAWAG-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,255 BAWAG-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 117,41 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 04.12.2025 auf 117,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 141,17 Prozent vermehrt.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,06 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie ging am 25.10.2017 an die Börse Wien. Der erste festgestellte Kurs des BAWAG-Papiers lag damals bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at