Börse Wien in Grün: ATX verbucht am Mittag Gewinne

Der ATX zeigt am Donnerstagmittag eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent nach oben auf 3 174,05 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 108,581 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,010 Prozent leichter bei 3 162,69 Punkten, nach 3 163,00 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 154,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 177,83 Einheiten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 0,333 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 09.10.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 091,32 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 183,66 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.11.2022, den Stand von 3 145,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,454 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 006,71 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 3,08 Prozent auf 24,78 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,35 Prozent auf 28,76 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,90 Prozent auf 118,20 EUR), Wienerberger (+ 1,26 Prozent auf 24,08 EUR) und Andritz (+ 0,93 Prozent auf 47,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,13 Prozent auf 46,05 EUR), Lenzing (-1,49 Prozent auf 36,30 EUR), Vienna Insurance (-0,58 Prozent auf 25,50 EUR), Erste Group Bank (-0,32 Prozent auf 33,99 EUR) und OMV (-0,24 Prozent auf 41,12 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 103 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 28,853 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,31 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at