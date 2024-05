Börse Wien in Rot: ATX sackt zum Start ab

Der ATX bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,18 Prozent auf 3 715,65 Punkte zurück. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 118,740 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 3 722,37 Punkte an der Kurstafel, nach 3 722,29 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 709,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 722,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,789 Prozent aufwärts. Der ATX wurde vor einem Monat, am 15.04.2024, mit 3 539,24 Punkten bewertet. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 3 372,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der ATX einen Wert von 3 176,23 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,90 Prozent. Bei 3 722,66 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 0,53 Prozent auf 150,80 EUR), EVN (+ 0,34 Prozent auf 29,35 EUR), BAWAG (+ 0,34 Prozent auf 58,90 EUR), Lenzing (+ 0,28 Prozent auf 36,25 EUR) und Telekom Austria (+ 0,24 Prozent auf 8,43 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-2,37 Prozent auf 17,31 EUR), Verbund (-1,00 Prozent auf 74,25 EUR), voestalpine (-0,93 Prozent auf 25,56 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,85 Prozent auf 116,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,48 Prozent auf 20,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 123 063 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 24,771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 Prozent an der Spitze im Index.

