Börse Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr 0,18 Prozent auf 1 842,50 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,003 Prozent auf 1 839,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 839,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 838,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 847,28 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Wert von 1 809,03 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 29.04.2024, einen Wert von 1 787,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 629,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 1,26 Prozent auf 17,69 EUR), BAWAG (+ 1,20 Prozent auf 67,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,14 Prozent auf 106,60 EUR), Lenzing (+ 1,10 Prozent auf 32,10 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,02 Prozent auf 29,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen FACC (-2,64 Prozent auf 7,00 EUR), Marinomed Biotech (-2,35 Prozent auf 10,40 EUR), UBM Development (-2,27 Prozent auf 21,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,78 Prozent auf 8,84 EUR) und AMAG (-1,57 Prozent auf 25,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 87 208 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 25,883 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,24 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

