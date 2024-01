Börse Wien: So steht der ATX mittags

So bewegt sich der ATX am Mittag.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr 0,30 Prozent auf 3 408,82 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 113,910 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 3 398,74 Punkten in den Montagshandel, nach 3 398,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 393,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 414,01 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.12.2023, wies der ATX einen Stand von 3 371,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der ATX bei 3 147,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, einen Stand von 3 290,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,094 Prozent nach unten. Bei 3 448,16 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 368,52 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 1,80 Prozent auf 19,80 EUR), Andritz (+ 1,67 Prozent auf 54,75 EUR), Telekom Austria (+ 1,63 Prozent auf 8,12 EUR), Erste Group Bank (+ 0,59 Prozent auf 39,05 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,48 Prozent auf 21,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil EVN (-1,59 Prozent auf 27,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,33 Prozent auf 23,78 EUR), Lenzing (-0,76 Prozent auf 32,55 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,66 Prozent auf 120,80 EUR) und BAWAG (-0,60 Prozent auf 46,28 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 290 229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 28,158 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

