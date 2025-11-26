ATX
|
4 946,71
|
-1,43
|
-0,03 %
|ATX-Kursentwicklung
|
26.11.2025 09:29:39
Freundlicher Handel: ATX zum Handelsstart stärker
Am Mittwoch tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent stärker bei 4 968,61 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 143,593 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 4 948,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 948,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 976,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 948,40 Zählern.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 3,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 666,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 703,65 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 26.11.2024, mit 3 518,19 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 35,87 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 976,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 1,82 Prozent auf 30,75 EUR), STRABAG SE (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,24 Prozent auf 28,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,99 Prozent auf 91,95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,56 Prozent auf 26,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-0,85 Prozent auf 30,20 EUR), CPI Europe (-0,50 Prozent auf 15,77 EUR), Lenzing (-0,44 Prozent auf 22,70 EUR), DO (-0,33 Prozent auf 179,80 EUR) und CA Immobilien (-0,17 Prozent auf 23,54 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 111 100 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 35,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX-Fundamentaldaten
2025 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 947,02
|-0,02%