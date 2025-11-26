Freundlicher Handel: ATX zum Handelsstart stärker

Anleger in Wien schicken den ATX am Mittwochmorgen erneut ins Plus.

Am Mittwoch tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent stärker bei 4 968,61 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 143,593 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 4 948,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 948,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 976,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 948,40 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 3,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 666,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 703,65 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 26.11.2024, mit 3 518,19 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 35,87 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 976,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 1,82 Prozent auf 30,75 EUR), STRABAG SE (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,24 Prozent auf 28,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,99 Prozent auf 91,95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,56 Prozent auf 26,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-0,85 Prozent auf 30,20 EUR), CPI Europe (-0,50 Prozent auf 15,77 EUR), Lenzing (-0,44 Prozent auf 22,70 EUR), DO (-0,33 Prozent auf 179,80 EUR) und CA Immobilien (-0,17 Prozent auf 23,54 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 111 100 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 35,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten

2025 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at