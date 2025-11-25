Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Wiener Börse-Handel im Blick 25.11.2025 09:29:35

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start leichter

Der ATX Prime verliert am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,38 Prozent leichter bei 2 422,42 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 2 431,78 Punkte an der Kurstafel, nach 2 431,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 421,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 431,78 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 331,75 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 378,97 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 25.11.2024, mit 1 766,53 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 32,67 Prozent. Bei 2 461,76 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,31 Prozent auf 6,20 EUR), Rosenbauer (+ 1,10 Prozent auf 45,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,57 Prozent auf 26,35 EUR), Raiffeisen (+ 0,53 Prozent auf 33,90 EUR) und PORR (+ 0,35 Prozent auf 29,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-5,49 Prozent auf 3,44 EUR), Warimpex (-3,33 Prozent auf 0,49 EUR), Lenzing (-2,00 Prozent auf 22,05 EUR), Polytec (-1,87 Prozent auf 3,15 EUR) und Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 35 973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 34,603 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

