Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
ATX-Kursverlauf 26.11.2025 15:59:24

ATX-Handel aktuell: ATX-Börsianer greifen zu

ATX-Handel aktuell: ATX-Börsianer greifen zu

ATX-Handel aktuell.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,82 Prozent stärker bei 4 988,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 143,593 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent höher bei 4 948,40 Punkten, nach 4 948,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 4 990,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 937,27 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 4,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 666,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 703,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der ATX noch bei 3 518,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 36,42 Prozent. 4 990,40 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,43 Prozent auf 30,35 EUR), DO (+ 2,00 Prozent auf 184,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,95 Prozent auf 35,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,76 Prozent auf 92,65 EUR) und voestalpine (+ 1,74 Prozent auf 37,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-2,30 Prozent auf 29,76 EUR), Andritz (-1,51 Prozent auf 61,80 EUR), Lenzing (-0,88 Prozent auf 22,60 EUR), EVN (-0,76 Prozent auf 26,20 EUR) und CPI Europe (-0,69 Prozent auf 15,74 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 301 526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 35,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten

Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen

21.11.25 Österreichische Post Hold Erste Group Bank
28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 62,35 -0,64% Andritz AG
AT & S (AT&S) 31,05 9,91% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,61 -0,89% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 195,00 5,63% DO & CO
Erste Group Bank AG 92,90 2,03% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,00 2,08% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 23,00 1,10% Lenzing AG
OMV AG 48,10 -0,21% OMV AG
Österreichische Post AG 30,40 0,16% Österreichische Post AG
Raiffeisen 35,46 1,55% Raiffeisen
voestalpine AG 37,68 2,50% voestalpine AG
Wienerberger AG 29,52 -3,09% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 000,70 1,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX startet tiefer - DAX zum Auftakt wenig verändert -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen nur wenig Bewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen