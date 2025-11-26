Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|ATX-Kursverlauf
|
26.11.2025 15:59:24
ATX-Handel aktuell: ATX-Börsianer greifen zu
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,82 Prozent stärker bei 4 988,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 143,593 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent höher bei 4 948,40 Punkten, nach 4 948,14 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 4 990,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 937,27 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 4,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 666,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 703,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der ATX noch bei 3 518,19 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 36,42 Prozent. 4 990,40 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten erreicht.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,43 Prozent auf 30,35 EUR), DO (+ 2,00 Prozent auf 184,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,95 Prozent auf 35,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,76 Prozent auf 92,65 EUR) und voestalpine (+ 1,74 Prozent auf 37,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-2,30 Prozent auf 29,76 EUR), Andritz (-1,51 Prozent auf 61,80 EUR), Lenzing (-0,88 Prozent auf 22,60 EUR), EVN (-0,76 Prozent auf 26,20 EUR) und CPI Europe (-0,69 Prozent auf 15,74 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 301 526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 35,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
ATX-Fundamentaldaten
Im ATX weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|62,35
|-0,64%
|AT & S (AT&S)
|31,05
|9,91%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,61
|-0,89%
|DO & CO
|195,00
|5,63%
|Erste Group Bank AG
|92,90
|2,03%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,00
|2,08%
|Lenzing AG
|23,00
|1,10%
|OMV AG
|48,10
|-0,21%
|Österreichische Post AG
|30,40
|0,16%
|Raiffeisen
|35,46
|1,55%
|voestalpine AG
|37,68
|2,50%
|Wienerberger AG
|29,52
|-3,09%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 000,70
|1,06%
