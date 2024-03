Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,43 Prozent stärker bei 1 906,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,129 Prozent auf 1 895,72 Punkte an der Kurstafel, nach 1 898,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 894,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 908,95 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,280 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, wies der SLI einen Wert von 1 854,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 782,61 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2023, einen Stand von 1 681,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,10 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 931,53 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 6,43 Prozent auf 513,20 CHF), ams (+ 2,28 Prozent auf 1,01 CHF), Geberit (+ 1,96 Prozent auf 540,80 CHF), Sika (+ 1,48 Prozent auf 267,40 CHF) und Holcim (+ 1,28 Prozent auf 78,94 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Richemont (-2,00 Prozent auf 137,05 CHF), UBS (-1,37 Prozent auf 27,31 CHF), Swatch (I) (-1,19 Prozent auf 198,70 CHF), Julius Bär (-0,87 Prozent auf 49,27 CHF) und Sandoz (-0,75 Prozent auf 27,76 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 9 609 050 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 256,356 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

