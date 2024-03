Börse Zürich in Grün: SLI notiert am Mittwochmittag im Plus

Um 12:10 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 1 925,77 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,012 Prozent auf 1 921,61 Punkte an der Kurstafel, nach 1 921,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 926,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 919,43 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, wies der SLI einen Wert von 1 802,45 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 13.12.2023, einen Stand von 1 772,61 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 13.03.2023, einen Wert von 1 684,41 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 9,20 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 926,41 Punkten. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,82 Prozent auf 1,20 CHF), Lonza (+ 1,68 Prozent auf 466,20 CHF), Logitech (+ 1,55 Prozent auf 82,34 CHF), Temenos (+ 0,97 Prozent auf 66,30 CHF) und Straumann (+ 0,88 Prozent auf 148,25 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Geberit (-3,24 Prozent auf 520,20 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 263,50 CHF), Roche (-0,45 Prozent auf 243,65 CHF), Swatch (I) (-0,43 Prozent auf 208,30 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,40 Prozent auf 246,90 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 2 870 316 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 256,424 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,79 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at