Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich schwächer

Am Dienstag fällt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 1 776,18 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,222 Prozent auf 1 787,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 783,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 775,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 788,69 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 780,93 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, bei 1 618,28 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 23.01.2023, mit 1 770,20 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 0,718 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,06 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Schindler (+ 2,16 Prozent auf 208,50 CHF), SGS SA (+ 1,98 Prozent auf 75,36 CHF), Lonza (+ 1,90 Prozent auf 380,00 CHF), ams (+ 1,69 Prozent auf 2,17 CHF) und Sika (+ 1,34 Prozent auf 235,10 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Logitech (-6,91 Prozent auf 77,10 CHF), Swatch (I) (-2,63 Prozent auf 207,30 CHF), Sonova (-1,53 Prozent auf 277,60 CHF), Holcim (-1,43 Prozent auf 63,38 CHF) und Straumann (-1,31 Prozent auf 131,75 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 195 130 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 266,750 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

