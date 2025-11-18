SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Holcim-Aktie statt. Zum Handelsende standen Holcim-Anteile an diesem Tag bei 44,97 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,224 Holcim-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,54 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 17.11.2025 auf 71,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,54 Prozent gesteigert.

Holcim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at