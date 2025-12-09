Börse Zürich: So steht der SMI aktuell

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,20 Prozent schwächer bei 12 955,65 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,479 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,121 Prozent schwächer bei 12 965,73 Punkten in den Handel, nach 12 981,42 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 914,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 988,60 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 12 298,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 281,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wurde der SMI auf 11 761,72 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,46 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 582,60 CHF), Swiss Life (+ 0,75 Prozent auf 883,00 CHF), Novartis (+ 0,58 Prozent auf 107,26 CHF), Logitech (+ 0,50 Prozent auf 96,38 CHF) und Givaudan (+ 0,45 Prozent auf 3 317,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swiss Re (-2,30 Prozent auf 127,50 CHF), Richemont (-1,51 Prozent auf 169,35 CHF), Holcim (-1,28 Prozent auf 75,36 CHF), Lonza (-1,09 Prozent auf 542,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,05 Prozent auf 58,66 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 651 006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 263,827 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at