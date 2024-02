Börse Zürich: SMI klettert zum Start

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent stärker bei 11 208,61 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,253 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,247 Prozent stärker bei 11 206,91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 11 179,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 214,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 201,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, betrug der SMI-Kurs 11 226,40 Punkte. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2023, den Stand von 10 590,39 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.02.2023, den Wert von 11 209,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 0,343 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Life (+ 0,97 Prozent auf 625,60 CHF), Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 101,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,65 Prozent auf 435,10 CHF), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 88,23 CHF) und Roche (+ 0,59 Prozent auf 228,85 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-0,45 Prozent auf 1 211,00 CHF), Holcim (-0,42 Prozent auf 65,80 CHF), Richemont (-0,41 Prozent auf 134,60 CHF), UBS (-0,33 Prozent auf 24,42 CHF) und Sonova (-0,28 Prozent auf 284,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 162 801 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 263,512 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Mit 6,36 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

