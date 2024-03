Börse Zürich: SPI-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Mit dem SPI geht es am Freitagnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,55 Prozent aufwärts auf 15 217,83 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,962 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,106 Prozent auf 15 151,37 Punkte an der Kurstafel, nach 15 135,28 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 15 217,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 149,49 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,98 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 08.02.2024, den Stand von 14 591,23 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 08.12.2023, einen Stand von 14 468,58 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 08.03.2023, einen Wert von 14 217,55 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 4,45 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 206,81 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 10,00 Prozent auf 143,00 CHF), Vetropack A (+ 8,48 Prozent auf 39,00 CHF), mobilezone (+ 6,10 Prozent auf 14,62 CHF), AIRESIS (+ 5,51 Prozent auf 0,50 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,17 Prozent auf 61,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ObsEva (-16,00 Prozent auf 0,02 CHF), Idorsia (-10,82 Prozent auf 1,88 CHF), Spexis (-9,55 Prozent auf 0,14 CHF), Addex Therapeutics (-6,67 Prozent auf 0,06 CHF) und ams (-6,55 Prozent auf 1,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 41 920 876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 253,312 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,87 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at