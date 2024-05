BÖRSENFLASH - Addiko Bank-Aktie plus 6% nach Übernahmeangebot

Die Aktie der auf Geschäfte in Zentral- und Osteuropa spezialisierten Addiko Bank hat am Donnerstagvormittag auf ein Übernahmeangebot mit einem Kursplus von sechs Prozent auf 20,20 Euro reagiert. Der Gesamtmarkt der Wiener Börse repräsentiert durch den Leitindex ATX notierte mit minus 0,37 Prozent hingegen in der Verlustzone.

Die slowenische Bankengruppe NLB (Nova Ljubljanska Banka) hat ihr Interesse an einer Übernahme der Bank mit Sitz in Wien bekundet. NLB gab am späten Mittwochabend die Absicht bekannt, ein freiwilliges Übernahmeangebot für Addiko zu unterbreiten. Sie bietet 20 Euro pro Aktie an, um eine "bedeutende Mehrheitsbeteiligung" an Addiko zu erwerben, hieß es.

ste/spa

