Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,11 Prozent stärker bei 2 387,62 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,226 Prozent auf 2 366,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 361,33 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 389,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 366,67 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 2 331,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der ATX Prime bei 2 358,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der ATX Prime mit 1 769,33 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 30,76 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,44 Prozent auf 29,60 EUR), UBM Development (+ 2,65 Prozent auf 23,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,31 Prozent auf 31,88 EUR), BAWAG (+ 2,07 Prozent auf 113,50 EUR) und STRABAG SE (+ 1,85 Prozent auf 66,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-20,00 Prozent auf 2,00 EUR), Marinomed Biotech (-4,75 Prozent auf 19,05 EUR), Semperit (-1,56 Prozent auf 12,60 EUR), Addiko Bank (-0,94 Prozent auf 21,00 EUR) und AMAG (-0,83 Prozent auf 23,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 37 908 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

