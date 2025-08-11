CANCOM Aktie
Börsianer in Habachtstellung: SDAX beginnt die Montagssitzung wenig bewegt
Der SDAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,00 Prozent auf 17 395,23 Punkte an. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 89,162 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,018 Prozent auf 17 397,98 Punkte an der Kurstafel, nach 17 394,92 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 17 391,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 418,47 Punkten erreichte.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Der SDAX stand vor einem Monat, am 11.07.2025, bei 18 003,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der SDAX mit 16 363,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Wert von 13 624,65 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 25,26 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. 13 183,63 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Mutares (+ 2,35 Prozent auf 28,30 EUR), Befesa (+ 1,87 Prozent auf 27,22 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,84 Prozent auf 24,85 EUR), CANCOM SE (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR) und grenke (+ 1,60 Prozent auf 17,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Salzgitter (-3,59 Prozent auf 22,54 EUR), DEUTZ (-3,13 Prozent auf 8,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,46 Prozent auf 30,10 EUR), NORMA Group SE (-1,90 Prozent auf 16,56 EUR) und Alzchem Group (-1,74 Prozent auf 146,60 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 153 551 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Fielmann mit 4,687 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
SDAX-Fundamentaldaten
In diesem Jahr weist die Verve Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
