Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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28.04.2026 23:45:38
Booking Holdings Inc. Reports Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Booking Holdings Inc. (PCLN) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $1.08 billion, or $1.36 per share. This compares with $333 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, Booking Holdings Inc. reported adjusted earnings of $902 million or $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.2% to $5.53 billion from $4.76 billion last year.
Booking Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.08 Bln. vs. $333 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $0.40 last year. -Revenue: $5.53 Bln vs. $4.76 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: 4 % To 6 %
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