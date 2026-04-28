Booking Holdings Inc. Reports Advance In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Booking Holdings Inc. (PCLN) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $1.08 billion, or $1.36 per share. This compares with $333 million, or $0.40 per share, last year.

Excluding items, Booking Holdings Inc. reported adjusted earnings of $902 million or $1.14 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.2% to $5.53 billion from $4.76 billion last year.

Booking Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.08 Bln. vs. $333 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $0.40 last year. -Revenue: $5.53 Bln vs. $4.76 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: 4 % To 6 %