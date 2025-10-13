BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
"Nichts sagen" 13.10.2025 07:12:38

Borussia Dortmund-Aktie: BVB-Verteidiger Schlotterbeck meidet FC-Bayern-Thema

Borussia Dortmund-Aktie: BVB-Verteidiger Schlotterbeck meidet FC-Bayern-Thema

Beim Thema FC Bayern München wurde Nico Schlotterbeck wortkarg.

"Dazu kann ich eigentlich nichts sagen", antwortete der Verteidiger von Borussia Dortmund, als er in Belfast vor dem WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland auf das angebliche Interesse des großen Rekordmeisters und BVB-Rivalen an ihm angesprochen wurde.

Umso ausführlicher äußerte sich der 25-Jährige zum Zusammenspiel mit dem Neu-Münchner Jonathan Tah, an dessen Seite er nach dem DFB-Comeback beim 4:0 gegen Luxemburg auch im Windsor Park verteidigen soll.

Schlotti und Tah: "Wir ergänzen uns gut"

"Ich kenne Jona jetzt auch schon ein paar Jahre und freue mich immer, mit ihm zusammenspielen. Wir ergänzen uns gut", äußerte Schlotterbeck. Tah war im Sommer ablösefrei von Bayer Leverkusen zu den Bayern gewechselt. Schlotterbeck wiederum steht noch bis 2027 in Dortmund unter Vertrag.

"Jona ist auf dem Platz sehr kommunikativ und einfach auch für mich wichtig. Defensiv ist er jetzt seit Jahren ein sehr starker Verteidiger, der sich extrem gut gemacht hat", sagte Schlotterbeck über den Nationalelf-Kollegen.

Der BVB-Profi beschrieb, was sie auf dem Platz so gut ergänzt: "Für mich ist das Thema mit dem Ball vielleicht noch mal einen Tick interessanter als für ihn. Dafür ist er vielleicht ein besserer Verteidiger. Deswegen passt das ganz gut."

Der Bundestrainer setzt auf den BVB-Profi

Das findet auch Julian Nagelsmann. "Ich war super zufrieden mit Schlotti und auch mit Jona", sagte der Bundestrainer nach der Luxemburg-Partie. Vize-Kapitän Antonio Rüdiger fehlt verletzt, da ist das Duo Schotterbeck/Tah erste Wahl. "Schlotti weiß, wie viel ich von ihm halte", sagte Nagelsmann: "Und Jona hat sich die letzten Spiele super stabilisiert, auch vom ganzen Auftreten."

Schlotterbeck ist froh, nach seiner schweren Knieverletzung auch sofort wieder im Kreis der Nationalelf dabei zu sein. Er wertet das als Wertschätzung seitens des Bundestrainers. "Ich freue mich, dass er mittlerweile sehr auf mich setzt."

Schlotterbeck fühlt sich gewappnet für jede Belastung: "Ich hatte fünfeinhalb Monate Zeit, um mich auf die vielen Spiele vorzubereiten. Ich war selten so fit und so austrainiert. Ich kann wieder 90 Minuten spielen." Erst recht in einem Stadion wie dem Windsor Park. "Als Fußballer wartet man auf solche Spiele."

"Bock" auf den Windsor Park

Er kenne das aus Dortmund. "Da sind alle zwei Wochen 80.000 Menschen im Stadion. Hier sind es weniger, hier ist es etwas kleiner. Aber sie sind genauso laut", sagte er voller Vorfreude: "Wir haben Bock. Wir haben Luxemburg geschlagen und wollen nachlegen, um auf Platz eins zu bleiben."

Und wie war das noch mit dem FC Bayern? In der Pressekonferenz wurde er am Ende auch noch darauf angesprochen, dass ihn doch Nagelsmann schon nach München habe holen wollen, als er dort Trainer war. Wie eng war das denn damals? "Anscheinend nicht eng genug", sagte der neben Schlotterbeck auf dem Podium sitzende Bundestrainer Nagelsmann - und lachte.

/kbe/DP/zb

BELFAST (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BVB-Aktie gibt nach: Borussia Dortmund fällt weiter hinter Bayern zurück
BVB-Aktie nach Königsklassen-Erfolg gegen Bilbao wenig beeindruckt
BVB-Aktie: Borussia Dortmunds Stürmer Guirassy kehrt angeschlagen von Nationalteam zurück

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen

06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,54 -1,39% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump-Drohung sorgt für kräftige Verluste in Asien
In Fernost geht es zum Wochenstart teils deutlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen