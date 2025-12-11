Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|
11.12.2025 22:40:13
Broadcom Inc. Reports Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Broadcom Inc. (AVGO) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $8.518 billion, or $1.74 per share. This compares with $4.140 billion, or $0.85 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 28.2% to $18.015 billion from $14.054 billion last year.
Broadcom Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.518 Bln. vs. $4.140 Bln. last year. -EPS: $1.74 vs. $0.85 last year. -Revenue: $18.015 Bln vs. $14.054 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcommehr Nachrichten
|
22:40
|Broadcom überzeugt mit Ausblick (dpa-AFX)
|
18:01
|Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16:03
|S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)