BVB Aktie

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

Transfereinnahmen 07.11.2025 14:05:39

BVB-Aktie dennoch tiefer: Starkes Quartalsergebnis - Umsatz stagniert jedoch

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im ersten Geschäftsquartal 2025/2026 dank höherer Transfereinnahmen mehr verdient.

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg von Juli bis Ende September auf 54,3 Millionen Euro nach 25,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie der BVB am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Parallel legte das Ergebnis aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahresquartal um 33,6 Millionen Euro zu. Das Konzernergebnis kletterte von 1,6 auf 22,9 Millionen Euro nach oben.

Der Umsatz stagnierte dagegen bei rund 107 Millionen Euro. Höhere Einnahmen durch die TV-Vermarktung wurden unter anderem durch schwächere Erlöse im Merchandising und dem Spielbetrieb aufgezehrt. Vollständige Zahlen will der im SDAX notierte Club am 14. November vorlegen.

Bereits Ende September hatte Borussia Dortmund seine Aktionäre auf weniger Umsatz und Gewinn im neuen Geschäftsjahr eingestellt. Das Jahresergebnis wird zwischen minus 5 und plus 5 Millionen Euro erwartet. Der operative Gewinn soll bei 105 bis 115 Millionen Euro liegen und beim Konzernumsatz werden 475 Millionen Euro angepeilt.

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,51 Prozent tiefer bei 3,27 Euro.

/niw/jha/

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,charnsitr / Shutterstock.com,ninopavisic / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,31 0,00% BVB (Borussia Dortmund)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

