BVB-Aktie gibt nach: Ricken wird Sport-Geschäftsführer bei Borussia Dortmund

Der 47 Jahre alte frühere deutsche Nationalspieler erhält in seiner neuen Funktion ab dem 1. Mai einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der BVB am Montag mitteilte. In die neue sportliche Führung eingebunden wird zudem Sven Mislintat. Der 51-Jährige soll sich um den Schwerpunkt Kaderplanung kümmern. Sebastian Kehl bleibt Sportdirektor.

Ricken arbeitete zuletzt als Direktor Nachwuchsleistungszentrum in Dortmund. "Ich freue mich sehr darüber, dass Lars Ricken die Position des Geschäftsführers für den sportlichen Bereich übernimmt", sagte Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung beim BVB. "Ich bin sicher, dass Borussia Dortmund mit den Geschäftsführern Thomas Treß, Carsten Cramer und Lars Ricken auch in Zukunft fachlich erstklassig aufgestellt sein wird." Treß und Cramer verlängerten ihre Verträge bis zum 30. Juni 2027.

Watzke scheidet Ende 2025 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung aus. Bis dahin verantwortet der 64-Jährige weiter die Geschäfts- und Unternehmensbereiche Personal, Kommunikation und Strategie.

Die BVB-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,92 Prozent tiefer bei 3,75 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)