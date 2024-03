BVB-Aktie legt zu: Borussia Dortmund geht als Favorit ins Achtelfinale gegen Eindhoven

Bis auf den verletzten Angreifer Sébastien Haller und den gesperrten Verteidiger Nico Schlotterbeck stehen alle Profis für das zweite Duell mit den Niederländern am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) zur Verfügung. "Wir gehen mit einem guten Gefühl in das Spiel, es gibt eine große Chance. Wir wollen in die nächste Runde", sagte Trainer Edin Terzic am Dienstag.

Für Schlotterbeck wird Mats Hummels in die Startelf zurückkehren, nachdem der Nationalspieler in der Bundesliga zuletzt meist nur auf der Bank gesessen hatte. "Nicht ein einziger Spieler hat bei uns eine Einsatzgarantie, aber Mats hat für Mittwochabend eine große Chance, weil er ein toller Spieler ist", sagte Terzic.

Drei Wochen nach dem 1:1 beim souveränen Tabellenführer der Eredivisie wähnt sich der Fußball-Lehrer in einer guten Ausgangslage: "Diese gute Ausgangslage haben wir uns erarbeitet und wollen einen tollen Abend mit unseren Fans erleben. Unsere Saison ist noch lange nicht vorbei". BVB-Angreifer Donyell Malen fügte hinzu: "Ob es einen Favoriten gibt? Klar, wir spielen zu Hause."

Für den BVB ist die Partie gegen Eindhoven der Start in schwere Wochen mit gleich fünf Spielen gegen Gegner auf den Top 6 der Bundesliga binnen sechs Wochen.

Im XETRA-Handel verteuern sich BVB-Aktien zeitweise um 1,73 Prozent auf 3,53 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)