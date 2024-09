CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt die Montagssitzung im Minus

Am Montag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,28 Prozent schwächer bei 7 609,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,350 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,027 Prozent schwächer bei 7 628,86 Punkten, nach 7 630,95 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 630,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 608,63 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, lag der CAC 40 bei 7 251,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der CAC 40 bei 7 992,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der CAC 40 mit 7 296,77 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 029,91 Zählern.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 9 957 Aktien gehandelt. Mit 336,843 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at