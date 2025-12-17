Airbus Aktie
Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittwochnachmittag
Um 15:41 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,16 Prozent auf 8 093,01 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,467 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,125 Prozent höher bei 8 116,26 Punkten, nach 8 106,16 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 074,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 136,07 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,073 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 119,02 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.09.2025, den Wert von 7 786,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 365,70 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9,46 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Zählern.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 94 329 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 309,060 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
