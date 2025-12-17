Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Mittwoch notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,25 Prozent leichter bei 8 086,05 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,467 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,125 Prozent auf 8 116,26 Punkte an der Kurstafel, nach 8 106,16 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 136,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 074,04 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,013 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 119,02 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, bei 7 786,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, lag der CAC 40 bei 7 365,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 152 885 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 309,060 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at