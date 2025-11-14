CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Engie (ex GDF Suez)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.11.2022 wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Engie (ex GDF Suez)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 70,215 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (21,93 EUR), wäre die Investition nun 1 539,81 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,98 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 52,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at