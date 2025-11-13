Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|CAC 40-Entwicklung
|
13.11.2025 09:29:11
Pluszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester
Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,65 Prozent auf 8 294,83 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,471 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,359 Prozent auf 8 270,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 241,24 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 270,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 299,29 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 3,12 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 934,26 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 7 804,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 216,83 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,19 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 299,29 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 17 603 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 312,416 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,46 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
