CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kering-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Kering-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Kering-Papier bei 147,31 EUR. Bei einem Kering-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,884 Kering-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (299,50 EUR), wäre das Investment nun 20 331,13 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 103,31 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 35,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at