Lukrativer Kering-Einstieg? 09.12.2025 10:03:51

CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Kering-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kering-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kering-Aktie an diesem Tag 246,50 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Kering-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,406 Kering-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,42 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 08.12.2025 auf 291,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,42 Prozent angezogen.

Kering war somit zuletzt am Markt 36,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

02.12.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Kering Neutral UBS AG
20.11.25 Kering Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Kering Underweight Barclays Capital
Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

