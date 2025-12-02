Kering Aktie

298,45EUR 0,00EUR 0,00%
Kering

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

02.12.2025 07:10:58

Kering Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Kering ändert sich kaum etwas./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Sector Perform
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
298,35 € 		Abst. Kursziel*:
-6,15%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
298,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,18%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

