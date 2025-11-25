Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Investition 25.11.2025 10:03:41

CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren bedeutet

CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Kering eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kering-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 604,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Kering-Aktie investiert hat, hat nun 1,656 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 489,49 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 24.11.2025 auf 295,65 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 51,05 Prozent.

Der Börsenwert von Kering belief sich zuletzt auf 36,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Keringmehr Nachrichten