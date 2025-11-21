Alstom Aktie

Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

Lukrative Alstom-Anlage? 21.11.2025 10:04:50

CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Alstom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Alstom-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Alstom-Aktie an diesem Tag bei 20,89 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 47,870 Alstom-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 087,12 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 20.11.2025 auf 22,71 EUR belief. Mit einer Performance von +8,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Alstom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alstom S.A.

Analysen zu Alstom S.A.

14.11.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Alstom Neutral UBS AG
14.11.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Alstom Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Alstom S.A. 22,34 -2,66% Alstom S.A.

10:06 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

