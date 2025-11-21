Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Lukrative Alstom-Anlage?
|
21.11.2025 10:04:50
CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Alstom-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Alstom-Aktie an diesem Tag bei 20,89 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 47,870 Alstom-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 087,12 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 20.11.2025 auf 22,71 EUR belief. Mit einer Performance von +8,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Alstom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Alstom S.A.mehr Analysen
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|22,34
|-2,66%
