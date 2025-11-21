CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Alstom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Alstom-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Alstom-Aktie an diesem Tag bei 20,89 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 47,870 Alstom-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 087,12 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 20.11.2025 auf 22,71 EUR belief. Mit einer Performance von +8,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Alstom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at