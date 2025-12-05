Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Rentables Alstom-Investment?
|
05.12.2025 10:03:38
05.12.2025 10:03:38
CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren angefallen
Am 05.12.2020 wurde die Alstom-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alstom-Papier 41,55 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,407 Alstom-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,76 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 04.12.2025 auf 21,92 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,24 Prozent eingebüßt.
Alle Alstom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
