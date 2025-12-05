Alstom Aktie

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

Rentables Alstom-Investment? 05.12.2025 10:03:38

CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Alstom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 05.12.2020 wurde die Alstom-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alstom-Papier 41,55 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,407 Alstom-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,76 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 04.12.2025 auf 21,92 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,24 Prozent eingebüßt.

Alle Alstom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.12.25 Alstom Kaufen DZ BANK
04.12.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Alstom Underweight Barclays Capital
14.11.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Alstom Neutral UBS AG
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
