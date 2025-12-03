Alstom Aktie
|21,58EUR
|-0,61EUR
|-2,75%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Underweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21,64 €
|
Abst. Kursziel*:
-53,79%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-53,66%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.11.25
|Neue Regionalzüge fahren bald nach Frankreich (dpa-AFX)
|
21.11.25
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
14.11.25
|Alstom-Aktie zieht kräftig an (dpa-AFX)
|
14.11.25
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alstom von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.11.25
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
31.10.25
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)