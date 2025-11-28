Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Alstom-Investmentbeispiel
|
28.11.2025 10:03:43
CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Alstom-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,13 EUR wert. Bei einem Alstom-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 432,250 Alstom-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 807,75 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Papiers am 27.11.2025 auf 22,69 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,92 Prozent eingebüßt.
Alle Alstom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
