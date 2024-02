CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.02.2019 wurden ArcelorMittal-Anteile via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 19,25 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investierten, hätten nun 51,953 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers auf 26,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 372,35 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,24 Prozent erhöht.

ArcelorMittal war somit zuletzt am Markt 19,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at