CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Société Générale (Societe Generale)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Société Générale (Societe Generale)-Aktie an diesem Tag 16,69 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 599,305 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 628,19 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Papiers am 29.11.2023 auf 22,74 EUR belief. Mit einer Performance von +36,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich jüngst auf 17,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at