Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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16.04.2026 11:03:46
Carbon Removal Industry Reels as Microsoft Retreats
Once held up as a key solution to climate change, a field that aims to remove carbon from the atmosphere is struggling to catch on.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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16.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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16.04.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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16.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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15.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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15.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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15.04.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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15.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 940,00
|3,58%
|Microsoft Corp.
|357,00
|2,47%
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