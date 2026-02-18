Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|
18.02.2026 08:22:31
Carrefour CEO eyes higher profits under core markets refocus
Retailer aims for 3.2% operating margin by 2028 and 3.5% by 2030Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carrefour S.A.
|
17.02.26
|CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carrefour von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carrefour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel wäre eine Carrefour-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert (finanzen.at)
|
27.01.26
|CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Carrefour S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carrefour S.A. (spons. ADRs)
|3,16
|14,49%
|Carrefour S.A.
|15,17
|3,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.