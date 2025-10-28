JD.com Aktie
WKN DE: A112ST / ISIN: US47215P1066
|Geschäftsjahr 2024/25
|
28.10.2025 13:23:38
Ceconomy-Aktie etwas fester: Umsatz zieht an
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg vorläufigen Berechnungen zufolge um rund ein Viertel auf 380 Millionen Euro und lag damit leicht über der im Juli angepassten Prognose von etwa 375 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.
Sämtliche Wachstumsfelder und das Kerngeschäft Handel hätten sich gut entwickelt, sagte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner der Mitteilung zufolge. Der Umsatz stieg ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioeffekte um 5,7 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro. Im vierten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 7,0 Prozent.
Die vollständigen Zahlen will das Management am 17. Dezember vorlegen.
Ceconomy war Mitte Oktober aus dem SDAX abgestiegen, nachdem das Unternehmen durch den chinesischen Konzern JD.com übernommen worden war.
Via XETRA gewinnt die Ceconomy-Aktie zeitweise 0,11 Prozent auf 4,46 Euro.
/err/tav/mis
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,CECONOMY
